Верховный суд разъяснил, при каких обстоятельствах невозможно восстановить срок для принятия наследства

Из статьи 1152 Гражданского кодекса следует, что для приобретения наследства наследник должен его принять, а в статье 1154 указано, что сделать он это может в течение шести месяцев со дня открытия.

В следующей статье говорится, что по заявлению наследника, пропустившего срок, суд может его восстановить и признать гражданина принявшим наследство, если наследник не знал или не должен был знать об открытии наследства или если срок пропущен по уважительным причинам.

В этой же статьи отмечается, что срок восстановить возможно, если в ходе срока, отведённого для принятия наследства, гражданин обратится в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска срока отпали.

В 2012 году состоялся пленум ВС «О судебной практике по делам о наследовании», и там было сказано, что требования о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим наследство могут быть удовлетворены только при доказанности совокупности ряда обстоятельств.