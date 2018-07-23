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Верховный суд разъяснил, при каких обстоятельствах невозможно восстановить срок для принятия наследства
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Верховный суд разъяснил, при каких обстоятельствах невозможно восстановить срок для принятия наследства 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: RT на русском
Из статьи 1152 Гражданского кодекса следует, что для приобретения наследства наследник должен его принять, а в статье 1154 указано, что сделать он это может в течение шести месяцев со дня открытия.
В следующей статье говорится, что по заявлению наследника, пропустившего срок, суд может его восстановить и признать гражданина принявшим наследство, если наследник не знал или не должен был знать об открытии наследства или если срок пропущен по уважительным причинам.
В этой же статьи отмечается, что срок восстановить возможно, если в ходе срока, отведённого для принятия наследства, гражданин обратится в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска срока отпали.
В 2012 году состоялся пленум ВС «О судебной практике по делам о наследовании», и там было сказано, что требования о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим наследство могут быть удовлетворены только при доказанности совокупности ряда обстоятельств.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о расширении возможности граждан по распоряжению имуществом на случай смерти, в частности, о введении правил совместных завещаний супругов и наследственных договоров.
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