Украина поддержала позицию США по «Северному потоку — 2»

Власти Украины заявили, что едины с США в их намерении противодействовать строительству «Северного потока — 2», так как видят в нем «прямую угрозу энергетической безопасности Европы». Об этом сообщает официальный сайт кабинета министров Украины.

Данное заявление ведомство выпустило по итогам встречи премьера Владимира Гройсмана с заместителем госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном.

Отмечается, что это уже второй визит высокопоставленного американского политика на Украину, куда он прибыл после переговоров по энергетическим проблемам в Брюсселе . В Киеве также заявили о готовности к сотрудничеству с США в энергетической сфере.

"Украина и США едины в своей позиции по противодействию реализации российского проекта «Северный поток-2», — сказал Гройсман.

Он также заявил, что Украина «готова засвидетельствовать „полную поддержку США в вопросе прежде всего энергобезопасности“, подчеркнув, что в Киеве готовы продолжать транзит газа через Украину.