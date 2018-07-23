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Украина поддержала позицию США по «Северному потоку — 2»
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Украина поддержала позицию США по «Северному потоку — 2» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Власти Украины заявили, что едины с США в их намерении противодействовать строительству «Северного потока — 2», так как видят в нем «прямую угрозу энергетической безопасности Европы». Об этом сообщает официальный сайт кабинета министров Украины.
Данное заявление ведомство выпустило по итогам встречи премьера Владимира Гройсмана с заместителем госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном.
Отмечается, что это уже второй визит высокопоставленного американского политика на Украину, куда он прибыл после переговоров по энергетическим проблемам в Брюсселе. В Киеве также заявили о готовности к сотрудничеству с США в энергетической сфере.
"Украина и США едины в своей позиции по противодействию реализации российского проекта «Северный поток-2», — сказал Гройсман.
Он также заявил, что Украина «готова засвидетельствовать „полную поддержку США в вопросе прежде всего энергобезопасности“, подчеркнув, что в Киеве готовы продолжать транзит газа через Украину.
Ранее российский президент Владимир Путин заверил, что у „Северного потока нет „двойного дна“.
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