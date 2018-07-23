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В Щукине организовали читальный зал под открытым небом
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В Щукине организовали читальный зал под открытым небом 

Управа района Щукино 52 минуты назад
Фото: Управа района Щукино
Возле библиотеки 243-1 в Щукино прошло очередное мероприятие в рамках работы читального зала под открытым небом «Остров чтения на планете Лето».
— Читателям было предложено поучаствовать в литературной викторине по сказкам Андерсена, Милна, Линдгрен. Также все желающие могли проверить смекалку, разгадывая литературные ребусы. Завершилась работа летнего читального зала мастер-классом «Сто один далматинец» по изготовлению собачек в технике оригами, после чего с помощью изготовленных своими руками щенков ребята разыграли несколько сценок из одноименного произведения, — рассказали сотрудники библиотеки.
В завершение всем гостям летней читальни были вручены в подарок книги и журналы. (ео)
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