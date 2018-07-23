В Татарстане завели уголовное дело из-за избиения подростками мужчины

Статья — умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Дело завели по итогам доследственной проверки.

Инцидент произошёл во вторник, 17 июля. По предварительной информации, мужчина сделал замечание группе подростков на детской площадке. Его избили, позже он скончался. Смерть могла наступить в результате сердечной недостаточности.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль доследственную проверку по факту произошедшего.