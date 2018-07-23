Все в одном: разные услуги в центрах «Мои документы» теперь по одному заявлению

Оформлять бумаги в столичных центрах «Мои документы» стало еще удобнее. Теперь нет необходимости писать несколько запросов на получение доступных услуг (их более 100) — достаточно подать единое комплексное заявление. Остальную работу сделают сотрудники центров госуслуг.

Срок предоставления услуг, написанных в заявлении, увеличивается всего на один день. Получить документы можно одновременно или по отдельности, если такой вариант удобнее для заявителя.

Документы: как оформить быстро и правильно

Также во всех центрах госуслуг можно подать документы одним пакетом в случаях, объединенных в стандартные ситуации: «Я потерял документы», «Я — автомобилист», «Я оплачиваю налоги», «Смена места жительства», «Приобретение жилья», «Рождение ребенка», «Перемена имени», «Многодетная семья», «Оформление наследства».