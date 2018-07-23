Корея превращается в плавильный котел и догоняет Европу

Южная Корея перенимает опыт США и Европы и превращается в «плавильный котёл» разных наций, приглашая жить мигрантов из других стран. Причина этого — стареющее коренное население не может более обеспечивать прежнюю динамику экономического развития. Укоренившиеся столетиями стереотипы мышления корейского общества заставляют людей настороженно относиться к приехавшим представителям других национальностей, поэтому государством была запущена специальная программа по пропаганде мультикультурализма и толерантности.

Вьетнама, Филиппин, Таиланда и На сегодняшний день 96% из 52 миллионов жителей Республики Корея — этнические корейцы, и страна может считаться моноэтнической. Наиболее многочисленные группы нацменьшинств представлены выходцами из Китая Японии . По сравнению с общей численностью населения их количество невелико. Но, несмотря на это, как и на давнюю историю приезда мигрантов в страну (к примеру, вьетнамцы переселяются жить на Корейский полуостров ещё с XIII века), корейцы до недавнего времени откровенно недолюбливали представителей других национальностей.

До 2000 года официальная пропаганда представляла сохранение этнической монолитности как основу формирования политической нации. Школьные и университетские учебники постоянно внедряли в сознание учащихся мысль, что корейцы имеют многотысячелетнюю историю и по своей культуре значительно превосходят соседние народы. Постулирование этнической исключительности корейцев во многом было связано с национальной травмой: до 1945 года на протяжении 35 лет Корея была оккупирована Японией. В это время японцы пытались насадить мысль, что корейцы это второстепенная нация в составе и на службе у могущественной империи и создавшего её народа, отмечает издание Foreignt Policy.

Экономические проблемы заставили государство пересмотреть взгляд на вещи. К Начал XXI века среднее количество детей, которое рожает в течение жизни корейская женщина стало равно 1,08, в то время как для простого воспроизводства населения этот показатель должен быть минимум 2,15. Корейские женщины просто не хотели иметь много детей, и мужчины стали искать невест в других странах. Вначале они привозили жён из бедного Китая, а потом, когда КНР достиг определённых экономических успехов, невест стали искать во Вьетнаме и Камбодже

В 2005 году общий процент браков с иностранцами в Южной Корее составлял 13,6%. В провинции Северная Чолла почти половина мужчин тогда женились на китаянках. В то же время в обществе оставалось достаточно сильное неприятие представителей других национальностей. В школах дети, рождённые от смешанных браков, подвергались издевательству одноклассников, иногда — с подачи учителей. Эксперты при сохранении текущих тенденций начали прогнозировать скорые массовые волнения на межнациональной почве.

Государство было вынуждено вмешаться в ситуацию, и в 2005 году в Южной Корее стартовала масштабная кампания по воспитанию терпимости ко всем нациям и расам. За год количество дискуссий о толерантности утроилось. Помимо дискуссий и публикаций в прессе с призывами к обществу принять мигрантов были разработаны специальные программы по обучению иностранных невест корейской культуре. Одновременно министерство по вопросам гендерного равенства начало кампанию, призванную убедить общество принять мультикультурализм, который в официальных документах стал обозначаться как главное средство победить старение общества.

В 2008 году в Республике Корея был принят специальный закон о поддержке многокультурных семей. С 2009 по 2012 годы бюджет программ в рамках закона вырос с $96,9 млн до $197,5 млн В 2008-м также был проведён первый фестиваль мультикультурализма, на котором дети от смешанных браков показали свои таланты.

В 2009-м министерство юстиции разработало программу интеграции и иммиграции, целью которой было расширить возможности для получения гражданства Южной Кореи иностранцами. На следующий год президент государства Ли Мёнбак публично назвал всех иностранных невест своими дочерьми.

Кампания довольно быстро дала результаты. По данным соцопросов, уже в 2010 году 60% корейцев положительно относились к идее мультикультурализма. К 2015 году поддержка снизилась до 50%, так как с притоком иностранцев коренные жители стали опасаться за сохранение своих рабочих мест. Тем не менее, сегодня само понятие «кореец» уже не воспринимается обществом в узком плане принадлежности к этносу. Граждане Республики Корея сегодня знают, что кореец может быть и китайского, и африканского, и американского происхождения.