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В России узаконят аттестацию работников ОПО
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В России узаконят аттестацию работников ОПО 

RUБЕЖ 56 минут назад
Фото: RUБЕЖ
Вопросы аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, будут урегулированы законом. Разработанный правительством РФ закон уже одобрен на заседании комитета Совета федерации по экономической политике.
Авторы закона отмечают, что основной целью документа является профилактика аварийности в промышленности и топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). Одной из причин аварийности и смертности на опасных производственных объектах (ОПО), гидротехнических сооружениях и объектах электроэнергетики остаются низкий уровень производственной дисциплины и низкая квалификация специалистов и персонала. При этом вопросы подготовки и аттестации по промышленной безопасности в стране не урегулированы в должной мере.
В законе предлагается закрепить, что работники организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, должны проходить подготовку и аттестацию. Документ также определяет функции федеральных органов исполнительной власти по данным вопросам.
В целом, закон устраняет законодательные пробелы, связанные с работой ОПО. Он призван повысить эффективность функционирования системы государственного регулирования в этой области.
В настоящее время вопросы промышленной безопасности ОПО регулируются нормативными актами Ростехнадзора. Однако, по мнению авторов закона, во многом они не соответствуют действующему законодательству.
Источник: Парламентская газета
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