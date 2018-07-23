В России узаконят аттестацию работников ОПО

Вопросы аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, будут урегулированы законом. Разработанный правительством РФ закон уже одобрен на заседании комитета Совета федерации по экономической политике.

Авторы закона отмечают, что основной целью документа является профилактика аварийности в промышленности и топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). Одной из причин аварийности и смертности на опасных производственных объектах (ОПО), гидротехнических сооружениях и объектах электроэнергетики остаются низкий уровень производственной дисциплины и низкая квалификация специалистов и персонала. При этом вопросы подготовки и аттестации по промышленной безопасности в стране не урегулированы в должной мере.

В законе предлагается закрепить, что работники организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, должны проходить подготовку и аттестацию. Документ также определяет функции федеральных органов исполнительной власти по данным вопросам.

В целом, закон устраняет законодательные пробелы, связанные с работой ОПО. Он призван повысить эффективность функционирования системы государственного регулирования в этой области.