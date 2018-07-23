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Во вторник 15 улиц Рязани останутся на неделю без горячей воды
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Во вторник 15 улиц Рязани останутся на неделю без горячей воды 

АиФ Рязань 58 минут назад
Фото: АиФ Рязань
В связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения в Рязани отключат горячую воду на ряде улиц, сообщает пресс-служба городской администрации.
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