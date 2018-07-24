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В среду 13 рязанских улиц останутся без горячей воды. Адреса
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В среду 13 рязанских улиц останутся без горячей воды. Адреса 

АиФ Рязань 52 минуты назад
Фото: АиФ Рязань
В связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения в Рязани отключат горячее водоснабжение, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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