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В четверг на улице Сенной в Рязани отключат горячую воду
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В четверг на улице Сенной в Рязани отключат горячую воду 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
В связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения с 26 по 30 июля в доме №3 по улице Сенная отключат горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
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