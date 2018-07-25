В четверг на улице Сенной в Рязани отключат горячую воду

В связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения с 26 по 30 июля в доме №3 по улице Сенная отключат горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.