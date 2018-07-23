Суды признали 129 алиментщиков без вести отсутствующими

Напомним, норма действует с весны: в марте был принят закон, разрешивший включать злостных алиментщиков в списки пропавших. Официальный статус «ни жив, ни мертв» позволит их детям получать пенсии по потере кормильца. Но чтобы суд принял решение, приставы должны доказать: они искали, проверили везде, где можно, найти человека нельзя.

Дмитрий Аристов сообщил первые итоги действия новых правил: первые 129 должников-алиментщиков уже признаны без вести отсутствующими. Остальные заявления в большинстве своем еще рассматриваются. Согласно процедуре, в суды должны обращаться взыскатели. Приставы только предоставляют суду соответствующие доказательства. Но ведомство намерено активно помогать семьям беглых отцов во всех юридических вопросах.

Вплоть до того, что будут подготовлены типовые обращения в суд. Судебный пристав объяснит взыскателям — бывшей семье беглого алиментщика — о праве обратиться в суд и даже поможет составить заявление.

Строго говоря, признавать алиментщиков, о судьбе которых давно ничего не известно, «исчезнувшими», можно было и раньше. Однако на практике возникала проблема: суды подчас отказывались принимать материалы, оформленные судебными приставами. Получалась юридическая нестыковка. Суды ссылались на то, что в полицию никто не подавал заявление о розыске человека, и потому не признавали пропавшим. А полиция и не принимала таких заявлений от бывших жен, отчаявшихся получить алименты, так как человек является должником и его розыск отнесен к компетенции судебных приставов.

Как сказал глава ведомства, был настоящий театр абсурда, и хорошо, что он прекратился. Новый закон разорвал замкнутый круг: документы из ФССП стали полноценными доказательствами.

Схема такая: должник объявляется в розыск, пробивается по всем базам. Если в течение года человека не удается найти, тогда приставы официально проинформируют взыскателей — тех, кто должен получать алименты — о безрезультатности розыска. При этом людям разъяснят, что у них есть право на обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. Тогда бывшая жена подаст заявление в суд, а приставы подкрепят иск своими документами.

По данным ведомства, на сегодняшний день в розыске находится более 76 тысяч алиментщиков. Из них разыскано более 26 тысяч. В 2017 году в розыске находилось более 100 тысяч алиментщиков. Из них разыскано более 56 тысяч.

Оставшиеся, если их не найдут, теоретически кандидаты на статус пропавших. Но эксперты не ожидают массовых запросов в суды. По их мнению, мера носит скорее превентивный характер. Как рассказал Дмитрий Аристов, условно скрывающихся алиментщиков можно разделить на две категории. Первая: у людей есть какие-то источники дохода, просто человек по каким-то причинам не хочет платить детям. Вторая: полностью асоциальные личности, выпавшие из нормального общества. Для первых риск признания без вести отсутствующими может стать серьезной угрозой, так как жизнь с таким статусом затруднена. Скорее всего, человек предпочтет как-то проявиться и начать платить, чем быть юридически пропащим.

С асоциальных отцов взять, конечно, нечего. Но зато их дети начнут получать пенсии. Кстати, регионы также вправе устанавливать пособия детям, чьи родители уклоняются от выплаты алиментов.