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Рогозин заявил о массовом привлечении молодежи в космическую отрасль
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Рогозин заявил о массовом привлечении молодежи в космическую отрасль 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 23 июл — РИА Новости. Роскосмос планирует активно привлекать молодых специалистов в ракетно-космическую отрасль, заявил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"У нас в Роскосмосе молодежи меньше, чем в других отраслях: меньше, чем в авиации, меньше, чем в кораблестроении… Поэтому Роскосмос сейчас как губка будет впитывать массу молодых специалистов", — сказал он в образовательном центре «Сириус».
Для этого Рогозин планирует провести на базе Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» день открытых дверей. Затем молодежи покажут и производителя ракетных двигателей НПО «Энергомаш», и создателя автоматических межпланетных станций НПО имени Лавочкина.
"Мы хотим сделать день открытых дверей Роскосмоса где-то в первых неделях, в середине сентября, с тем чтобы начать знакомить ребят, которые занимаются здесь (в «Сириусе» — ред.), с реальным производством, с проблемами этого реального производства, честно говорить о том, в чем мы нуждаемся. Потому что я хочу, чтобы они понимали, куда они могут прийти, к чему им готовиться", — добавил Рогозин.
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