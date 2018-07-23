Рогозин заявил о массовом привлечении молодежи в космическую отрасль

"У нас в Роскосмосе молодежи меньше, чем в других отраслях: меньше, чем в авиации, меньше, чем в кораблестроении… Поэтому Роскосмос сейчас как губка будет впитывать массу молодых специалистов", — сказал он в образовательном центре «Сириус».

"Мы хотим сделать день открытых дверей Роскосмоса где-то в первых неделях, в середине сентября, с тем чтобы начать знакомить ребят, которые занимаются здесь (в «Сириусе» — ред.), с реальным производством, с проблемами этого реального производства, честно говорить о том, в чем мы нуждаемся. Потому что я хочу, чтобы они понимали, куда они могут прийти, к чему им готовиться", — добавил Рогозин.