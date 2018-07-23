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В Куршский залив выпустили более девяти тысяч молоди сига
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В Куршский залив выпустили более девяти тысяч молоди сига 

Клопс.Ru 56 минут назад
19 июля в Куршский залив выпустили 9614 штук молоди сига. Об этом сообщает пресс-служба Западно-балтийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.
Это компенсационные мероприятия за вылов рыбы. Выращиванием молоди сига занимались специалисты экспериментального рыбоводного цеха калининградского филиала ФГБУ «Главрыбвод».
"Молодь сига буквально рвалась в естественный водоём, выпрыгивая из мерной ёмкости. Помещённая в пакеты с водой и кислородом, она транспортировалась на берег Куршского залива, где помещалась в лодку, а затем была благополучно выпущена в прибрежную зону Куршского залива", — пояснили в пресс-службе.
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