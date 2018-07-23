Ещё
Дмитрий Азаров: «Люди хотят работать своими руками, значит, нужно для этого создать условия»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дмитрий Азаров: «Люди хотят работать своими руками, значит, нужно для этого создать условия» 

Волга Ньюс 59 минут назад
Фото: Волга Ньюс
«Самараавтожгут» — уникальное для Самарской области предприятие. Более 50% — работников-инвалиды различных групп. Важная миссия предприятия — обучение, трудоустройство и социализация людей с ограниченными возможностями. Дмитрий Азаров поддерживал предприятие, еще работая в должности главы Самары.
В прошлом году предприятие, благодаря участию главы региона, получило поддержку в размере 12,9 млн рублей. Олег Смолин обратился с просьбой продолжить субсидирование в рамках госпрограммы на постоянной основе. Это позволит «Самараавтожгут» гораздо увереннее планировать финансово-хозяйственную деятельность.
Также речь шла о совместной работе предприятия с "АвтоВАЗом". Дмитрий Азаров подчеркнул: на минувшей встрече с президентом АвтоВАЗа Ивом Каракатзанисом подтверждено сохранение достигнутых ранее договоренностей, в том числе в рамках политики по локализации поставщиков.
Еще один вопрос — реализация продукции «Самараавтожгут», в частности, бахил, в медицинских учреждениях региона. В период работы Дмитрия Азарова мэром Самары этот вопрос был решен, однако сейчас вновь необходима поддержка. Также желательна реализация производимых товаров в торговых сетях.
Глава региона подчеркнул: работа по поддержке «Самараавтожгут» должна носить межведомственный характер: «Люди хотят работать своими руками, значит, нужно для этого создать условия. Мы постоянно должны думать о таких предприятиях, это наша постоянная забота».
Руководитель области дал поручение главе минпрома Николаю Брусникину взять ситуацию с предприятием на особый контроль, а также в трехмесячный срок составить перспективный план развития предприятия и детально проработать возможные источники поддержки.
Волга Ньюс: последние новости
Членов ОПГ "Законовские" осудили за нападение на адвоката Тамази Керимова В рамках банкротства Алексея Гриншпуна на продажу выставлен его итальянский катер На объектах "Транснефть — Приволги" проводится реконструкция очистных сооружений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину63
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Дачники будут жить по новым правилам133
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор371
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет13
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение