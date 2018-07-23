Дмитрий Азаров: «Люди хотят работать своими руками, значит, нужно для этого создать условия» 

«Самараавтожгут» — уникальное для Самарской области предприятие. Более 50% — работников-инвалиды различных групп. Важная миссия предприятия — обучение, трудоустройство и социализация людей с ограниченными возможностями. Дмитрий Азаров поддерживал предприятие, еще работая в должности главы Самары.
В прошлом году предприятие, благодаря участию главы региона, получило поддержку в размере 12,9 млн рублей. Олег Смолин обратился с просьбой продолжить субсидирование в рамках госпрограммы на постоянной основе. Это позволит «Самараавтожгут» гораздо увереннее планировать финансово-хозяйственную деятельность.
Также речь шла о совместной работе предприятия с "АвтоВАЗом". Дмитрий Азаров подчеркнул: на минувшей встрече с президентом АвтоВАЗа Ивом Каракатзанисом подтверждено сохранение достигнутых ранее договоренностей, в том числе в рамках политики по локализации поставщиков.
Еще один вопрос — реализация продукции «Самараавтожгут», в частности, бахил, в медицинских учреждениях региона. В период работы Дмитрия Азарова мэром Самары этот вопрос был решен, однако сейчас вновь необходима поддержка. Также желательна реализация производимых товаров в торговых сетях.
Глава региона подчеркнул: работа по поддержке «Самараавтожгут» должна носить межведомственный характер: «Люди хотят работать своими руками, значит, нужно для этого создать условия. Мы постоянно должны думать о таких предприятиях, это наша постоянная забота».
Руководитель области дал поручение главе минпрома Николаю Брусникину взять ситуацию с предприятием на особый контроль, а также в трехмесячный срок составить перспективный план развития предприятия и детально проработать возможные источники поддержки.