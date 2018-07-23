Дмитрий Азаров: «Люди хотят работать своими руками, значит, нужно для этого создать условия»

В прошлом году предприятие, благодаря участию главы региона, получило поддержку в размере 12,9 млн рублей. Олег Смолин обратился с просьбой продолжить субсидирование в рамках госпрограммы на постоянной основе. Это позволит «Самараавтожгут» гораздо увереннее планировать финансово-хозяйственную деятельность.

Также речь шла о совместной работе предприятия с "АвтоВАЗом" . Дмитрий Азаров подчеркнул: на минувшей встрече с президентом АвтоВАЗа Ивом Каракатзанисом подтверждено сохранение достигнутых ранее договоренностей, в том числе в рамках политики по локализации поставщиков.

Еще один вопрос — реализация продукции «Самараавтожгут», в частности, бахил, в медицинских учреждениях региона. В период работы Дмитрия Азарова мэром Самары этот вопрос был решен, однако сейчас вновь необходима поддержка. Также желательна реализация производимых товаров в торговых сетях.

Глава региона подчеркнул: работа по поддержке «Самараавтожгут» должна носить межведомственный характер: «Люди хотят работать своими руками, значит, нужно для этого создать условия. Мы постоянно должны думать о таких предприятиях, это наша постоянная забота».