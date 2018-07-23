В храме Святителя Луки прошло праздничное богослужение

18 июля в храме Святителя Луки Крымского в Зюзине прошли праздничные богослужения. В этот день Церковь вспоминала Преподобного Сергия Радонежского и Преподобномученицу Великую Княгиню Елизавету.

Праздничные богослужения совершил настоятель храма иерей Иоанн Омелянчук.

По окончании Божественной Литургии прихожане поздравили иерея Иоанна с особым для него событием. В этот день отец-настоятель празднует свой день рождения. Любящая паства преподнесла подарок от прихода и множество цветов. Отрадно, что многие нашли сегодня время приехать на богослужение поздравить дорогого священника.