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В храме Святителя Луки прошло праздничное богослужение
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В храме Святителя Луки прошло праздничное богослужение 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
18 июля в храме Святителя Луки Крымского в Зюзине прошли праздничные богослужения. В этот день Церковь вспоминала Преподобного Сергия Радонежского и Преподобномученицу Великую Княгиню Елизавету.
Праздничные богослужения совершил настоятель храма иерей Иоанн Омелянчук.
По окончании Божественной Литургии прихожане поздравили иерея Иоанна с особым для него событием. В этот день отец-настоятель празднует свой день рождения. Любящая паства преподнесла подарок от прихода и множество цветов. Отрадно, что многие нашли сегодня время приехать на богослужение поздравить дорогого священника.
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