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Материал из хитина и целлюлозы заменит пластиковую упаковку
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Материал из хитина и целлюлозы заменит пластиковую упаковку 

Nauka24news.ru 1 час назад
Материал из крабовых панцирей и древесных волокон может заменить пластик, используемый в упаковке пищевых продуктов.
Новый материал, разработанный в Технологическом институте Джорджии, изготавливается путем распыления нескольких слоев хитина и целлюлозы с образованием эластичной пленки, подобной пластиковой упаковке. «Основным эталоном, с которым мы сравниваем, является ПЭТ или полиэтилентерефталат, один из самых распространенных материалов», поясняет соавтор изобретения Карсон Мередит. «Наш материал показал 67%-ное снижение кислородной проницаемости по сравнению с некоторыми формами ПЭТ, а это означает, что он теоретически может сохранить продукты свежими».
Целлюлоза, получаемая из растений, является самым распространенным естественным биополимером, а хитин можно добыть в моллюсках, насекомых и грибах. Мередит с колегами нашли способ создания пленки путем суспендирования нановолокон на основе целлюлозы и хитина в воде и распыления их на поверхность в чередующихся слоях. После полного высыхания получается гибкий, прочный и прозрачный материал.
«Мы изучали нанокристаллы целлюлозы в течение нескольких лет и нашли способы улучшения их использования в легких композитах, а также в упаковке пищевых продуктов», добавляет Мередит. «Мы выяснили, что, поскольку наночастицы хитина положительно заряжены, а нанокристаллы целлюлозы заряжены отрицательно, они могут хорошо работать как чередующиеся слои».
Упаковка, предназначенная для хранения пищевых продуктов, должна предотвращать проникновение кислорода. «Молекулам газа трудно проникать в твердый кристалл, потому что они должны разрушить кристаллическую структуру», — сказала Мередит. «ПЭТ имеет значительное количество аморфного или некристаллического содержимого, поэтому для молекулы газа легче найти путь». Новый материал улучшит упаковку из-за кристаллической структуры пленки.
Авторы отметили, что предстоит сделать много работы, чтобы новый материал для упаковки стал конкурентноспособным. В основном, это из-за того, что способы получения хитина все еще находятся в зачаточном состоянии. Кроме того, необходимы дополнительные исследования для улучшения способности материала блокировать водяной пар.
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