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Альтернативу пластиковой упаковке создали из панцирей крабов
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Альтернативу пластиковой упаковке создали из панцирей крабов 

Мир24 52 минуты назад
Фото: Naked-Science.ru
Американские исследователи из Технологического института Джорджии придумали инновационный материал. В основу упаковки лег хитин и целлюлозы. Об этом сообщает журнал ACS Sustainable Chemistry & Engineering.
Материал из панцирей крабов позволяет сохранять свежесть продуктов дольше в разы дольше, нежели обычный пластик. Хитиновая упаковка прозрачная и гибкая, добиться этого удалось с помощью соединения биополимеров — целлюлозы, хитина (главный элемент экзоскелета членистоногих) и полилактида (разлагаемый материал из кукурузы или сахарного тростника).
В результате проведенных исследований было доказано, что пленка из хитина защищает содержимое упаковки от проникающего кислорода в разы лучше, чем обычная ПЭТ. Это делает новый материал более привлекательным для производителей.
Теперь исследователям предстоит сделать хитиновую упаковку устойчивой к водяному пару. Кроме того, ученые надеются найти более дешевый способ получения главного элемента экзоскелета членистоногих.
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