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Жителей Вороновского пригласили на День здоровья
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Жителей Вороновского пригласили на День здоровья 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: архив
День здоровья пройдет в поселении Краснопахорское 26 июля. Мероприятие смогут посетить жители Вороновского.
Мобильный диагностический комплекс организуют сотрудники больницы «Кузнечики» Департамента здравоохранения города Москвы, отметили на официальном сайте поселения Краснопахорское.
В рамках мероприятия посетители смогут сделать ультразвуковое обследование щитовидной железы и флюорографический снимок органов дыхания. Кроме этого, медицинские работники определят вес, рост и индекс массы тела участников встречи.
Получить консультации специалистов можно будет по адресу: село Красная Паха, дом №17. Для участия необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
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