Новым вице-спикером Госсовета Крыма станет Эдип Гафаров

Должность заместителя председателя Госсовета Крыма займет Эдип Гафаров, ныне возглавляющий парламентский комитет по межнациональным отношениям. Его кандидатуру, выдвинутую главой республиканского парламента Владимиром Константиновым , уже поддержали члены президиума ГС.

Следующим шагом станет его избрание на сессии Госсовета РК. По предварительным данным, она состоится 27 июля.

Как сообщил Гафаров корреспонденту «РГ», в случае избрания на пост вице-спикера он будет курировать три направления.

— Речь идет о межнациональных отношениях, топливно-энергетическим комплексе и сфере ЖКХ, — сообщил Гафаров. — Все отрасли требуют серьезного и ответственного подхода. Будем готовиться к зиме, заниматься выполнением ФЦП, помогать Госкомнацу и в целом Совету министров Крыма в работе над этими направлениями.

Напомним, вчера стало известно, что заместитель председателя Госсовета Крыма Ремзи Ильясов написал заявление об отставке по собственному желанию.

Спраква «РГ»