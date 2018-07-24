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Новым вице-спикером Госсовета Крыма станет Эдип Гафаров
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Новым вице-спикером Госсовета Крыма станет Эдип Гафаров 

Российская Газета 23 минуты назад
Фото: Российская Газета
Должность заместителя председателя Госсовета Крыма займет Эдип Гафаров, ныне возглавляющий парламентский комитет по межнациональным отношениям. Его кандидатуру, выдвинутую главой республиканского парламента Владимиром Константиновым, уже поддержали члены президиума ГС.
Следующим шагом станет его избрание на сессии Госсовета РК. По предварительным данным, она состоится 27 июля.
Как сообщил Гафаров корреспонденту «РГ», в случае избрания на пост вице-спикера он будет курировать три направления.
— Речь идет о межнациональных отношениях, топливно-энергетическим комплексе и сфере ЖКХ, — сообщил Гафаров. — Все отрасли требуют серьезного и ответственного подхода. Будем готовиться к зиме, заниматься выполнением ФЦП, помогать Госкомнацу и в целом Совету министров Крыма в работе над этими направлениями.
Напомним, вчера стало известно, что заместитель председателя Госсовета Крыма Ремзи Ильясов написал заявление об отставке по собственному желанию.
Спраква «РГ»
Эдип Гафаров родился 9 мая 1952 года в Узбекской ССР. В 1982 году окончил Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство». В 2004 году окончил Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии госуправления при Президенте Украины (магистр государственного управления). В разные годы работал зампредседателя рескома АРК по делам национальностей и депортированных граждан, его председателем, заместителем председателя Совета министров АРК, первым замом главы рескома по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию. С 4 апреля 2014 года занимал пост председателя постоянной комиссии Госсовета РК по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан. С сентября 2014 года возглавляет парламентский комитет по межнациональным отношениям. Является членом партии «Единая Россия».
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