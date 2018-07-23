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Свыше 100 нарушений в сфере благоустройства и рекламы устранили в Подмосковье за неделю
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Свыше 100 нарушений в сфере благоустройства и рекламы устранили в Подмосковье за неделю 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
По предписаниям Госадмтехнадзора Московской области за прошедшую неделю в регионе привели в порядок 100 информационных носителей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В рамках борьбы с рекламным мусором и незаконно размещенными информационными носителями административно-технические инспекторы провели более 60 соответствующих рейдов.
«В ходе рейдов экипажами территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области проверено более 200 объектов. По итогам проверок выявлено и устранено свыше 100 нарушений правил благоустройства, связанных с установкой информационных носителей, а также размещения листовок, рекламы и прочих информационных объектов», — сказала начальник ведомства Татьяна Витушева.
Она подчеркнула, что по указанию инспекторов территориальных отделов Госадмтехнадзора получены разрешения на установку либо демонтаж 47 информационных объектов; очищено с фасадов, ограждений и иных объектов благоустройства свыше 40 единиц рекламного мусора (объявлений, рекламных плакатов, листовок); очищено от загрязнения 15 носителей информации.
«За несоблюдение установленных областным законодательством правил размещения и содержания информационных носителей, нарушителям назначено семь предупреждений, а также штрафы на сумму 2,5 миллиона рублей», — пояснила Витушева.
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