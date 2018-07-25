Ещё
Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика задолжала зарплату рабочим
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Заявление Лолиты грозит международным скандалом

Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика задолжала зарплату рабочим 

РИА «ФедералПресс» 37 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Пермском крае Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика не выплатила зарплату более 400 работникам. Как сообщает пресс-служба краевого СУ СКР, сейчас проводится проверка, дело возбудили по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности).
Напомним, предприятие уже попадало в поле зрения правоохранителей: сумма долга с июля 2016 по февраль 2017 составила 10,3 млн рублей. Без зарплаты остались 300 работников фабрики.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Известный телеведущий прокомментировал поступок алтайской живодерки Собственникам предъявят требования по антитеррористической защите многоквартирных домов После гибели девочки Решетников поручил проверить школу в Краснокамске
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина150
Заявление Лолиты грозит международным скандалом111
Таджикистан направил ноту России108
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны234
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-299
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение