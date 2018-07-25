Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика задолжала зарплату рабочим

Пермском крае Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика не выплатила зарплату более 400 работникам. Как сообщает пресс-служба краевого СУ СКР , сейчас проводится проверка, дело возбудили по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности).

Напомним, предприятие уже попадало в поле зрения правоохранителей: сумма долга с июля 2016 по февраль 2017 составила 10,3 млн рублей. Без зарплаты остались 300 работников фабрики.