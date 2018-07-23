Почти 1,4 тыс. трансформаторных подстанций отремонтировано и модернизировано в Подмосковье в январе-июне

Почти 1 тыс. 400 трансформаторных подстанций отремонтировано и модернизировано в Подмосковье в течение I полугодия 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«За шесть месяцев 2018 г. в ходе подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду на территории Подмосковья произведены ремонт и модернизация почти 1 тыс. 400 трансформаторных подстанций различного класса мощности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что работы выполняются в рамках ремонтных и инвестиционных программ ключевых электросетевых организаций, работающих на территории Московской области — ПАО «МОЭСК» и АО «Мособлэнерго».

Отмечается, что на сегодняшний день в Московской области выполнено уже около 80% годового объема работ по ремонту и модернизации подстанционного оборудования. Всего в 2018 г. в регионе планируется отремонтировать около 1 тыс. 800 трасформаторных подстанций.

В ходе ремонтных работ устанавливается современное энергоэффективное оборудование, повышается установленная мощность трансформаторных подстанций и надежность их работы. Это позволяет создавать условия для подключения новых потребителей, а также для улучшения надежности электроснабжения существующих, резюмировали в пресс-службе.