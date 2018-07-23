«Врачебную ошибку пытаемся доказать». От «УГМК-Здоровье» требуют полмиллиона рублей

Житель Екатеринбурга судится с областным онкодиспансером, горбольницей № 3 и медицинским центром «УГМК-Здоровье» из-за врачебной ошибки. Об этом корреспонденту «ФедералПресс» сообщила его супруга, пожелавшая сохранить анонимность.

Дело рассматривается в одном из районных судов уральской столицы еще с весны этого года, но сейчас слушания приостановлены из-за назначения экспертизы.

«Врачебную ошибку пытаемся доказать. Последствий, слава богу, удалось избежать благодаря отъезду в Европу на лечение», — рассказала женщина, отказавшись от дальнейших комментариев.

По ее словам, муж пытается взыскать с «УГМК-Здоровье» полмиллиона рублей.

«ФедералПресс» направил официальный запрос в пресс-службу «УГМК-Здоровье». До приемных главврачей онкодиспансера и горбольницы № 3 дозвониться не удалось.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее горбольница Ревды проиграла иск почти на полтора миллиона рублей. Как выяснилось, по вине врачей в утробе матери погиб младенец.