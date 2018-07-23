Ещё
«Врачебную ошибку пытаемся доказать». От «УГМК-Здоровье» требуют полмиллиона рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Врачебную ошибку пытаемся доказать». От «УГМК-Здоровье» требуют полмиллиона рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Житель Екатеринбурга судится с областным онкодиспансером, горбольницей № 3 и медицинским центром «УГМК-Здоровье» из-за врачебной ошибки. Об этом корреспонденту «ФедералПресс» сообщила его супруга, пожелавшая сохранить анонимность.
Дело рассматривается в одном из районных судов уральской столицы еще с весны этого года, но сейчас слушания приостановлены из-за назначения экспертизы.
«Врачебную ошибку пытаемся доказать. Последствий, слава богу, удалось избежать благодаря отъезду в Европу на лечение», — рассказала женщина, отказавшись от дальнейших комментариев.
По ее словам, муж пытается взыскать с «УГМК-Здоровье» полмиллиона рублей.
«ФедералПресс» направил официальный запрос в пресс-службу «УГМК-Здоровье». До приемных главврачей онкодиспансера и горбольницы № 3 дозвониться не удалось.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее горбольница Ревды проиграла иск почти на полтора миллиона рублей. Как выяснилось, по вине врачей в утробе матери погиб младенец.
Фото: УГМК
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В ЦИК поступила заявка о пенсионном референдуме Дубровский назначил новых начальников вместо задержанных Бахаева и Алейниковой Раздвоение завода. Как в Волгограде «Красный Октябрь» разошелся с «Баррикадами»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину66
Россияне взбунтовались из-за нового налога148
Дачники будут жить по новым правилам133
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор375
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет14
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение