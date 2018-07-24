Выставка «Владимир Маяковский. Там и у нас» открылась в Москве

В отделе Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля «Дом И. С. Остроухова» в Москве открылась выставка «Владимир Маяковский. Там и у нас», приуроченная к 125-летию со дня рождения поэта и посвященная его путешествиям в 20-х годах прошлого века, передает корреспондент РИАМО во вторник.

Марины Цветаевой, «У нас сегодня большой праздник. Мы открываем выставку, посвященную 125-й годовщине со дня рождения русского поэта Владимира Маяковского. Эта выставка для нас имеет большое значение, потому что продолжает цикл выставок, посвященных 125-летию русских литераторов: Константина Паустовского Анны Ахматовой и так далее», — сказал директор Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля Дмитрий Бак.

Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия России Рюдигер фон Фрич отметил, что в свое время Владимир Маяковский произвел на жителей этой европейской страны сильное впечатление.

«Владимир Маяковский в Берлине 20-х годов оставил великолепное впечатление. С одной стороны это связано с его харизмой, с другой — с тем, что он являлся представителем новой, юной, революционной России», — сказал фон Фрич.

По словам одного из кураторов выставки Ларисы Алексеевой, экспозиция призвана показать то, что в произведениях Маяковского до сих пор присутствует современность и актуальность.

«В этой выставке мы хотели показать прежде всего ту современность Маяковского, современность звучания его произведений, которые у него есть. Мне кажется, что такое невозможно представить у другого поэта, кроме Маяковского. Он ушел далеко вперед и еще долго будет оглядываться даже не на нас, а на наших потомков», — сказала Алексеева.

На выставке «Владимир Маяковский. Там и у нас» представлены фотографии, сделанные поэтом во время путешествий по Европе, а также его письма, записки и изобразительные материалы.

Выставка работает по 10 октября. Вход для посетителей стоит 200 рублей, для студентов, пенсионеров и детей — 150 рублей. Каждая последняя пятница месяца будет бесплатна для посещений.