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Мемориальная квартира матери и сестер Маяковского откроется в этом году
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Мемориальная квартира матери и сестер Маяковского откроется в этом году 

Москва24 59 минут назад
Фото: Москва24
Мемориальную квартиру матери и сестер поэта Владимира Маяковского в Студенецком переулке планируют открыть в октябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Государственного музея Маяковского Алексея Лобова.
По его словам, вторая мемориальная квартира поэта откроется в рамках создания музейного кластера. «То значение, которое играла Александра Алексеевна в жизни Владимира, то значение, которое играли Ольга и Людмила — оно неоценимо», — подчеркнул Лобов.
В квартире сохранились все мемориальные предметы и мебель. В ней планируют сделать подлинную музейную реконструкцию. Комнату Ольги отдадут под публичные проекты. Внук Маяковского Роджер Томпсон уже выразил благодарность музею за увековечивание памяти его семьи.
Лобов также рассказал, что 1 сентября откроется выставки-исследования «Здорово, в веках Владимир» в Доме-музее Марины Цветаевой. В будущем планируется также создать виртуальный музей поэта. Там будут представлены подлинные архивные документы, а также информация о выставках и научные работы.
19 июля в России отметили 125-летний юбилей Владимира Маяковского.
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