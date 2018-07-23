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В Киеве боятся, что победа Усика разрушит миф о российской «агрессии»
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В Киеве боятся, что победа Усика разрушит миф о российской «агрессии» 

Газета.Ru 9 минут назад
Фото: Газета.Ru
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что выступление украинского боксера Александра Усика в Москве подрывает веру «в агрессию России», передает «Советский спорт».
"Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных мероприятий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в «дружбу». И это серьезно", — написал Кириленко на своей странице в твиттере.
Президент Украины Петр Порошенко после победы Усика отметил, что украинский гимн, который прозвучал в «Лужниках» — это «символ борьбы» Украины.
Украинский боксер стал обладателем четырех чемпионских поясов по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).
Ранее сообщалось, что тренер Усика считает переход боксера в супертяжелый вес вызовом.
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