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Боксера Усика назвали трусом и не украинцем за победу над Гассиевым
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Боксера Усика назвали трусом и не украинцем за победу над Гассиевым 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Украинская писательница Лариса Ницой назвала боксера Александра Усика трусом и не украинцем за то, что победив россиянина Мурата Гассиева, он не начал выкрикивать националистические лозунги.
«Усик — трус. Одно дело — уметь профессионально махать кулаками, а другое дело в логове врага сказать «Слава Украине! Свободу украинцам-пленникам Кремля!». Мог Усик такое сказать на весь мир? Мог. Сказал? Нет. Почему? Трус и слабак. Так мог сказать только лишь смелый мужчина. Украинец. Ни тем, ни другим Усик не является», — написала Ницой в Facebook.
Также боксера осудил украинский народный депутат Виталий Куприй. Он отметил, что Усик «никак не вспомнили Украину на своей послематчевой пресс-конференции, а сразу после боя на ринге даже не поблагодарили собственный народ за поддержку».
Кроме того, депутат потребовал от спортсмена рассказать, какой гонорар тот получил за бой с Гассиевым и намерен ли отправлять его часть на помощь Вооруженным Силам Украины.
Напомним, боксер из Украины Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в Москве в бою за звание победителя Всемирной боксерской суперсерии. Позже украинский спортсмен заявил, что собирается отдохнуть в Симферополе вместе со своей семьей.
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