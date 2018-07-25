Боксера Усика назвали трусом и не украинцем за победу над Гассиевым

«Усик — трус. Одно дело — уметь профессионально махать кулаками, а другое дело в логове врага сказать «Слава Украине ! Свободу украинцам-пленникам Кремля!». Мог Усик такое сказать на весь мир? Мог. Сказал? Нет. Почему? Трус и слабак. Так мог сказать только лишь смелый мужчина. Украинец. Ни тем, ни другим Усик не является», — написала Ницой в Facebook.

Также боксера осудил украинский народный депутат Виталий Куприй . Он отметил, что Усик «никак не вспомнили Украину на своей послематчевой пресс-конференции, а сразу после боя на ринге даже не поблагодарили собственный народ за поддержку».

Кроме того, депутат потребовал от спортсмена рассказать, какой гонорар тот получил за бой с Гассиевым и намерен ли отправлять его часть на помощь Вооруженным Силам Украины.