Батальон военной полиции вернулся из Сирии в Дагестан 

Батальон военной полиции вернулся из Сирии в ДагестанБатальон военной полиции из Буйнакска вернулся обратно в родной город из миротворческой миссии в Сирии, сообщают в пресс-службе администрации города.
Военная полиция Дагестана патрулировала в Сирии опасные участки, следила за прекращением огня и сопровождала гуманитарные грузы. Военных встречали всем городом, на встречу совместно с главой Буйнакского района Камилем Изиевым прибыл врио заместителя председателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров, который обратился к солдатам от имени врио главы Дагестана Владимира Васильева.
«Я хочу Вам передать искренние слова благодарности и признательности от Владимира Абдуалиевича! Мы гордимся Вами!», — сообщил он.
Отличившимся на службе вручили ведомственные награды Министерства обороны России и Почётные грамоты Правительства.
Фото: РИА Дагестан