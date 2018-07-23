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Батальон военной полиции вернулся из Сирии в Дагестан
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Батальон военной полиции вернулся из Сирии в Дагестан 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Батальон военной полиции вернулся из Сирии в ДагестанБатальон военной полиции из Буйнакска вернулся обратно в родной город из миротворческой миссии в Сирии, сообщают в пресс-службе администрации города.
Военная полиция Дагестана патрулировала в Сирии опасные участки, следила за прекращением огня и сопровождала гуманитарные грузы. Военных встречали всем городом, на встречу совместно с главой Буйнакского района Камилем Изиевым прибыл врио заместителя председателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров, который обратился к солдатам от имени врио главы Дагестана Владимира Васильева.
«Я хочу Вам передать искренние слова благодарности и признательности от Владимира Абдуалиевича! Мы гордимся Вами!», — сообщил он.
Отличившимся на службе вручили ведомственные награды Министерства обороны России и Почётные грамоты Правительства.
Фото: РИА Дагестан
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