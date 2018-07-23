Батальон военной полиции вернулся из Сирии в Дагестан

Батальон военной полиции вернулся из Сирии в ДагестанБатальон военной полиции из Буйнакска вернулся обратно в родной город из миротворческой миссии в Сирии, сообщают в пресс-службе администрации города.

Военная полиция Дагестана патрулировала в Сирии опасные участки, следила за прекращением огня и сопровождала гуманитарные грузы. Военных встречали всем городом, на встречу совместно с главой Буйнакского района Камилем Изиевым прибыл врио заместителя председателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров , который обратился к солдатам от имени врио главы Дагестана Владимира Васильева

«Я хочу Вам передать искренние слова благодарности и признательности от Владимира Абдуалиевича! Мы гордимся Вами!», — сообщил он.