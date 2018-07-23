Ещё
Праздник двора устроили на улице Липчанского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Праздник двора устроили на улице Липчанского 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В среду, 18 июля, на улице Липчанского состоялся праздник двора в честь Дня находок. Об этом сообщили в администрации досугово-спортивного центра «Некрасовка».
— Проведение праздников двора для Некрасовки стало уже традицией. Каждую неделю мы выбираем адрес, по которому проводим интерактивную программу для жителей района. Сегодня мы пригласили жителей во двор дома № 2 на Липчанской улице, — уточнила заместитель руководителя центра Ирина Михайлова.
Гостей праздника ждали веселые конкурсы и эстафеты, зажигательные танцы и многое другое. Принять участие в празднике двора могли все желающие. (ис)
Управа района Некрасовка: последние новости
Мастер-класс по живописи прошел в Некрасовке На Рождественской улице поговорят про Маяковского На улице Недорубова демонтировали незаконную рекламную конструкцию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину66
Россияне взбунтовались из-за нового налога148
Дачники будут жить по новым правилам133
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор375
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет14
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение