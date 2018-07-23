Праздник двора устроили на улице Липчанского

В среду, 18 июля, на улице Липчанского состоялся праздник двора в честь Дня находок. Об этом сообщили в администрации досугово-спортивного центра «Некрасовка».

— Проведение праздников двора для Некрасовки стало уже традицией. Каждую неделю мы выбираем адрес, по которому проводим интерактивную программу для жителей района. Сегодня мы пригласили жителей во двор дома № 2 на Липчанской улице, — уточнила заместитель руководителя центра Ирина Михайлова

Гостей праздника ждали веселые конкурсы и эстафеты, зажигательные танцы и многое другое. Принять участие в празднике двора могли все желающие. (ис)