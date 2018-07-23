Начала работу площадка для общественного обсуждения нормативных документов в строительстве 

Площадка нормативы24.рф создана по инициативе АО «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве». Фото: www. i3.photo.2gis.com Как рассказали порталу ЕРЗ в АО «ЦНС», площадка дает возможность привлечь к обсуждению разрабатываемых нормативных технических документов и правовых актов в строительстве большее число профессионалов, учесть их замечания и предложения, и в результате повысить качество законопроектов, СП, ГОСТов, СТО, рекомендаций и др. Для удобства пользователей документы на площадке разбиты на комплексы (общие нормативные технические документы, инженерные изыскания для строительства и проектирования, проектирование, строительство, эксплуатация и ликвидация (снос) строительных объектов), которые в свою очередь разбиты на категории. К каждому документу и/или его отдельной части можно дать обоснованные замечания и предложения. По результатам обсуждения автоматически формируется сводка всех поступивших отзывов, которая направляется разработчику документа и, при необходимости, в профильные министерства и ведомства РФ. «Данная интернет-площадка позволит минимизировать непрозрачность деятельности организаций, разрабатывающих нормативные документы в строительстве, и значительно повысить качество этих документов», — рассказал порталу ЕРЗ заместитель исполнительного директора — начальник Управления стандартизации АО «ЦНС» Петр Целищев (на фото). Фото: www.moszem.com Интернет-площадка нормативы24.рф уже работает в тестовом режиме. При необходимости ее пользователи могут направлять свои комментарии разработчикам площадки через форму обратной связи на портале. В ближайшее время на площадке будет представлен на общественное обсуждение технический регламент о безопасности строительной продукции. Ориентировочно обсуждение этого документа продлится с 24 июля по 24 августа 2018 года. СПРАВКА Акционерное общество «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве» (АО «ЦНС») является непубличным акционерным обществом, созданным путем преобразования ФГУП «Центр методологии нормирования и стандартизации строительстве» на основании распоряжения Правительства РФ №1306 от 25.08.2005, приказа Росимущества №287 от 23.09. 2005 и распоряжения Территориального управления Росимущества по г. Москве №330 от 31.03. 2006, и является его правопреемником. Организация осуществляет деятельность в сферах ценообразования и сметного нормирования, технического нормирования и стандартизации в строительстве. Результаты выполняемых работ рассматриваются и рекомендуются к утверждению научно-техническим (ученым) советом (НТС), созданным приказом АО «ЦНС» №11 от 14.07.2017. В состав НТС входят доктора и кандидаты наук, ведущие специалисты в области строительства и промышленности строительных материалов.