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Российские учителя будут получать премии за выдающиеся результаты
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Российские учителя будут получать премии за выдающиеся результаты 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Ежегодно, одна тысяча учителей России будет получать премию за выдающиеся достижения в области образования. Размер каждой премии 200 тысяч рублей. Об этом сообщают РИА Новости.
Такой проект указа президента Российской Федерации Владимира Путина был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Выплачивать премию будут по результатам конкурса. На участие в нем имеют право учителя со стажем педагогической деятельности от трех лет, основным местом работы которых являются образовательные организации.
Отмечается, что выплата премии будет осуществляться за счет бюджетных средств, в порядке, устанавливаемом Правительством.
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