Мультикультурный перфоманс по каллиграфии устроят в Южном Тушине

Культурный центр «Салют» станет площадкой для проведения мультикультурного перфоманса «Черно-белая тишина». 29 июля в 12.00 здесь соберутся более десяти каллиграфов разных национальностей, чтобы создать общий текст на разных языках. Работа будет проходить в большом темном зале при полной тишине.

— Автором перфоманса стал знаменитый художник-каллиграф Броди Нойеншвандер. Замысел акции в том, чтобы создать благоприятную среду для взаимодействия разных культур, а конечная его цель — повышение уровня культурной лояльности, — отметили в КЦ «Салют».

В рамках бесплатной программы пройдут также детский мастер-класс «Буквы и люди» и лекция Броди Нойеншвандера. Вход для всех желающих свободный. Адрес: улица Свободы, дом 37.