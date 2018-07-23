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Мультикультурный перфоманс по каллиграфии устроят в Южном Тушине
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Мультикультурный перфоманс по каллиграфии устроят в Южном Тушине 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Культурный центр «Салют» станет площадкой для проведения мультикультурного перфоманса «Черно-белая тишина». 29 июля в 12.00 здесь соберутся более десяти каллиграфов разных национальностей, чтобы создать общий текст на разных языках. Работа будет проходить в большом темном зале при полной тишине.
— Автором перфоманса стал знаменитый художник-каллиграф Броди Нойеншвандер. Замысел акции в том, чтобы создать благоприятную среду для взаимодействия разных культур, а конечная его цель — повышение уровня культурной лояльности, — отметили в КЦ «Салют».
В рамках бесплатной программы пройдут также детский мастер-класс «Буквы и люди» и лекция Броди Нойеншвандера. Вход для всех желающих свободный. Адрес: улица Свободы, дом 37.
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