О развитии города побеседовали сотрудники ВОМЗ с Мэром Вологды в ходе открытого диалога

Ранее Мэр Вологды Сергей Воропанов провел встречу с одним из крупнейших коллективов города. Мероприятие прошло на Вологодском оптико-механическом заводе. Сотрудники ВОМЗ не только задавали вопрос, но и сами высказывали предложения для формирования Стратегии развития Вологды до 2030 года.

В настоящее время на предприятии трудятся порядка 2500 человек. Так как сотрудники регулярно пользуются общественным транспортом, часть вопросов Мэру затронула темы обновления автопарка и установку новых остановочных пунктов.

«Мы провели в этом году широкую кампанию по борьбе с незаконными ларьками. Более 100 уличных торговых объектов были демонтированы. В том числе снесли остановочные комплексы. На их место появятся новые — всего будут расторгованы 19 земельных участков, — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов. — Работа общественного транспорта — еще один важный для города вопрос. Сейчас потребность в автобусах составляет около 50 единиц, и эти вопросы постепенно будут решаться».

Напомним, что в 2017 году частными перевозчиками было закуплено 33 автобуса, в 2018 году — еще 15. Десять новых машин на газомоторном топливе запущены на наиболее востребованные маршруты в начале этого года. Наладили перевозчики и комплексный капитальный ремонт машин.

Также на встрече обсудили и другие наиболее важные темы развития стратегии 2030. Сергей Воропанов напомнил специалистам ВОМЗ, что в настоящее время проводится масштабная работа по организации комфортных условий жизни в Вологде. Так, речь зашла и о строительстве детских садов и школ. В Вологде при поддержке Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова в ближайшие годы появится четыре дошкольных учреждения в разных районах города, также будет возведено три школы. Одна из них на ул. Северной откроет свои двери уже в этом учебном году. Также Сергей Воропанов рассказал, что благодаря поддержке федерального и областного бюджета в Вологде в ближайшее время предстоит ремонт двух мостов: Октябрьского и Каменного. В 2019 году завершится строительство обходной дороги вокруг Вологды. Все это поручения главы региона, которые Олег Кувшинников обозначил на Градсовете в Вологде.