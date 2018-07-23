100 вопросов для Мэра. Сотрудники ВОЗМ встретились с городскими властями на своей площадке

Встреча одного из самых крупных коллективов областной столицы с Мэром Вологды Сергеем Воропановым прошла на Вологодском оптико-механическом заводе. В живом диалоге заводчане обсудили дюжину тем, касающихся жизни города. Всего сотрудники ВОМЗ подготовили порядка 100 вопросов, а также сами высказали свои предложения для формирования Стратегии развития Вологды до 2030 года.

Сейчас на ВОМЗ трудятся около 2500 человек. Часть из них добирается до завода на общественном транспорте. Сотрудников интересовало, будет ли обновляться автопарк, появятся ли остановочные пункты.

«Мы провели в этом году широкую кампанию по борьбе с незаконными ларьками. Более 100 уличных торговых объектов были демонтированы. В том числе снесли остановочные комплексы. На их место появятся новые — всего будут расторгованы 19 земельных участков, — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов. — Работа общественного транспорта — еще один важный для города вопрос. Сейчас потребность в автобусах составляет около 50 единиц, и эти вопросы постепенно будут решаться».

В 2017 году частными перевозчиками было закуплено 33 автобуса, в этом — еще 15. Десять новых машин на газомоторном топливе запущены на наиболее востребованные маршруты в начале этого года. Наладили перевозчики и комплексный капитальный ремонт машин.

Сейчас в Вологде идет работа над стратегическими планами по развитию города. В различных профессиональных сообществах обсуждают стратегию до 2030 года. Самые актуальные темы также обсуждали на этой встрече. Среди них — строительство детских садов и школ. В Вологде при поддержке Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова в ближайшие годы появится четыре дошкольных учреждения в разных районах города, также будет возведено три школы. Одна из них на ул. Северной примет ребят уже в с этого учебного года. Благодаря поддержке федерального и областного бюджета в Вологде отремонтируют два моста: Октябрьский и Каменный. В 2019 году завершится строительство обходной дороги вокруг Вологды. Все это — поручения главы региона, которые Олег Кувшинников обозначил на Градсовете в Вологде.