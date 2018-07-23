Спорткомплекс с катком и площадками для воркаута возведут на юго-востоке Москвы

Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев заявил о том, что на юго-востоке Москвы может появиться еще один спортивный объект с площадками для воркаута, катком и экстрим-парком.

— В здании общей площадью 30 тысяч квадратных метров также обустроят открытые площадки для занятий гимнастикой, залы для проведения занятий по хореографии, ритмической гимнастике и различным видам единоборств. Строительство комплекса запланировано в рамках Адресной инвестиционной программы столицы и развития территории, — заявил Бочкарев.

По его словам, здание возведут на территории транспортно-пересадочного узла «Некрасовка».