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Разуваева: волонтерство — главный тренд в нашей стране
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Разуваева: волонтерство — главный тренд в нашей стране 

РИА Новости 1 час назад
В рамках форума «Территория смыслов» прошла панельная сессия «Поддержка добровольчества в образовательных организациях», сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.
Руководитель дирекции по проведению Года добровольца (волонтера) в России, директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Ксения Разуваева рассказала, как планируется развивать добровольчество в России, а также подвела промежуточные итоги текущего года.
Наша задача — в течение года привлечь в добровольческое сообщество еще больше людей, сделать волонтерство неотъемлемой частью жизни всех граждан нашей страны", — отметила она.
Обсуждая развитие волонтерства в образовательных организациях, ректор Донского государственного технического университета Бесарион Месхи сообщил, что из 40 тысяч студентов ДГТУ 7 тысяч занимаются добровольчеством. В стенах университета были открыты волонтерские центры XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов и чемпионата мира по футболу, а также действуют студенческий пожарно-спасательный отряд «Донской», отряд волонтеров-психологов, команда медиаволонтеров, поисковый отряд «Доблесть» и другие.
"Если ректор не будет чувствовать себя энергично и молодо, сам не будет волонтером, то ничего не получится. Поэтому, вернувшись домой, пригласите руководство ваших университетов в ряды добровольцев", — посоветовал Месхи.
Его поддержал и исполняющий обязанности ректора Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева Андрей Кречетов. Он прокомментировал участие спасательного отряда КузГТУ в ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня».
"Когда через сутки работы нам с трудом удалось уговорить их пойти поспать несколько часов, когда ребята разбирали завалы и помогали пострадавшим, я понял, что молодежь в России отличная и с ней у нас есть большое будущее. Я с большим уважением отношусь ко всем волонтерам", — заключил Кречетов.
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