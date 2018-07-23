Нижегородец не смог выйти из кинотеатра во время ночного сеанса

фото империягрез.рф/kinoteatry/Нижегородец не смог выйти из кинотеатра во время ночного сеансаНижегородец не смог выйти на улицу из кинотеатра «Электрон» во время ночного сеанса. Об этом сообщил посетитель кинотеатра в социальных сетях.