Ещё
Нижегородец не смог выйти из кинотеатра во время ночного сеанса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нижегородец не смог выйти из кинотеатра во время ночного сеанса 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото империягрез.рф/kinoteatry/Нижегородец не смог выйти из кинотеатра во время ночного сеансаНижегородец не смог выйти на улицу из кинотеатра «Электрон» во время ночного сеанса. Об этом сообщил посетитель кинотеатра в социальных сетях.
На кадрах видно, как посетитель выходит из зрительного зала во время ночного сеанса в кинотеатре «Электрон». Молодой человек проходит в холл, но на улицу выйти не может: все двери заперты. «Трагедия в Кемерово, видимо, ничему не учит», — справедливо замечает нижегородец. По словам посетителя кинозала, в течение пяти минут он ходил по пустому холлу, но охранник, закрывший двери, так и не появился.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2ay5jb20lMkZ2aWRlb19leHQucGhwJTNGb2lkJTNEMTc4MTA3OTY3JTI2aWQlM0Q0NTYyMzkwNjMlMjZoYXNoJTNEYzQwZjhiYWI3NTlmOGZiOSUyMiUyMHdpZHRoJTNEJTIyNjQwJTIyJTIwaGVpZ2h0JTNEJTIyMzYwJTIyJTIwZnJhbWVib3JkZXIlM0QlMjIwJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNF
Нижегородская правда: последние новости
Глеб Никитин: «Народное голосование пройдет на портале «Команда правительства» 23-29 июля» Нижний Новгород промок насквозь Нижегородские министры проходят переподготовку в РАНХиГС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину66
Россияне взбунтовались из-за нового налога148
Дачники будут жить по новым правилам133
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор375
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет14
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение