Нижегородец не смог выйти из кинотеатра во время ночного сеанса 

фото империягрез.рф/kinoteatry/Нижегородец не смог выйти из кинотеатра во время ночного сеансаНижегородец не смог выйти на улицу из кинотеатра «Электрон» во время ночного сеанса. Об этом сообщил посетитель кинотеатра в социальных сетях.
На кадрах видно, как посетитель выходит из зрительного зала во время ночного сеанса в кинотеатре «Электрон». Молодой человек проходит в холл, но на улицу выйти не может: все двери заперты. «Трагедия в Кемерово, видимо, ничему не учит», — справедливо замечает нижегородец. По словам посетителя кинозала, в течение пяти минут он ходил по пустому холлу, но охранник, закрывший двери, так и не появился.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2ay5jb20lMkZ2aWRlb19leHQucGhwJTNGb2lkJTNEMTc4MTA3OTY3JTI2aWQlM0Q0NTYyMzkwNjMlMjZoYXNoJTNEYzQwZjhiYWI3NTlmOGZiOSUyMiUyMHdpZHRoJTNEJTIyNjQwJTIyJTIwaGVpZ2h0JTNEJTIyMzYwJTIyJTIwZnJhbWVib3JkZXIlM0QlMjIwJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNF