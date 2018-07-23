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РНКБ в I полугодии утроил объем выдачи кредитов малому бизнесу Крыма
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РНКБ в I полугодии утроил объем выдачи кредитов малому бизнесу Крыма 

ТАСС 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) в I полугодии этого года в сравнении с тем же периодом прошлого года увеличил объем выдачи кредитов малому бизнесу в три раза — до 2,5 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба банка.
"В первом полугодии 2018 г. РНКБ Банк (ПАО) предоставил более 1,5 тыс. кредитов малому бизнесу на сумму 2,4 млрд рублей. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.
Уточняется, что за весь 2017 год было выдано свыше 1,5 тыс. кредитов на 3 млрд рублей.
В пресс-службе банка ТАСС пояснили, что рост объемов кредитования «связан с участием банка в госпрограммах поддержки предпринимательства, которые позволяют выдавать кредиты по сниженной процентной ставке, а также с внедрением новых современных технологий, в том числе дистанционного кредитования».
РНКБ — системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием. По всей территории Крыма открыто более 180 отделений, установлено более 800 банкоматов, около 12 тыс. платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ обслуживает более 1,6 млн физических лиц и около 52 тысяч корпоративных клиентов.
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