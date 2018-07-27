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Доля малого и среднего бизнеса в СЭЗ Крыма достигла 94% в 2017 году
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Доля малого и среднего бизнеса в СЭЗ Крыма достигла 94% в 2017 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Доля предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в свободной экономической зоне (СЭЗ) Крыма, в 2017 году достигла 93,9%, говорится в материалах Минэкономразвития РФ. Годом ранее этот показатель составлял 92,8%, а в 2015 году — только 88%.
Всего на конец 2017 года в качестве участников свободной экономической зоны было зарегистрировано 1,655 тыс. хозяйствующих субъектов, из которых 1,554 тыс. относились к субъектам малого и среднего бизнеса.
При этом на малый и средний бизнес в прошлом году приходилось 38% общей выручки от продажи товаров и услуг на полуострове, отмечают в Минэкономразвития.
Свободная экономическая зона (СЭЗ) в Крыму и Севастополе была создана в 2015 году для привлечения в регион инвесторов и развития предпринимательской деятельности. Особый режим позволяет бизнесу беспошлинно ввозить на территорию полуострова товары и комплектующие, необходимые для работы.
СЭЗ на полуострове будет действовать 25 лет с возможностью пролонгации льгот. Помимо налоговых послаблений, она также предполагает и упрощенный визовый режим для иностранных инвесторов.
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