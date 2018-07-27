Доля малого и среднего бизнеса в СЭЗ Крыма достигла 94% в 2017 году

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. Доля предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в свободной экономической зоне (СЭЗ) Крыма , в 2017 году достигла 93,9%, говорится в материалах Минэкономразвития РФ . Годом ранее этот показатель составлял 92,8%, а в 2015 году — только 88%.

Всего на конец 2017 года в качестве участников свободной экономической зоны было зарегистрировано 1,655 тыс. хозяйствующих субъектов, из которых 1,554 тыс. относились к субъектам малого и среднего бизнеса.

При этом на малый и средний бизнес в прошлом году приходилось 38% общей выручки от продажи товаров и услуг на полуострове, отмечают в Минэкономразвития.

Свободная экономическая зона (СЭЗ) в Крыму и Севастополе была создана в 2015 году для привлечения в регион инвесторов и развития предпринимательской деятельности. Особый режим позволяет бизнесу беспошлинно ввозить на территорию полуострова товары и комплектующие, необходимые для работы.

СЭЗ на полуострове будет действовать 25 лет с возможностью пролонгации льгот. Помимо налоговых послаблений, она также предполагает и упрощенный визовый режим для иностранных инвесторов.