«Уральские авиалинии» открывают новое направление из Жуковского

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе авиакомпании, стоимость авиабилетов — от 5000 рублей, включая все сборы. Приобрести их можно на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.

Калининград — бывший немецкий город Кенигсберг — островок Европы на карте России или кусочек России на карте Европы. Хотя центр города был практически уничтожен, а сказочные разноцветные домики и Королевский замок не поддавались восстановлению, современный Калининград очень красив. Кафедральный собор, где похоронен Кант, хорошо сохранившийся район Амалиенау с виллами старой немецкой архитектуры начала XX века, фортификационные сооружения, опоясывающие город. Там же находятся самый большой в России орган, кирхи, перевернутый дом, музей Мирового океана и зоопарк. Гостям Калининградской области стоит посетить Куршскую косу — узкую 98-километровую полоску суши с уникальной флорой и фауной, которая расположена между Балтийским морем и пресным Куршским заливом. В Светлогорске можно намыть янтаря.

"Уральские авиалинии" — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года компания перевезла 8 000 474 человека по более чем 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 46 авиалайнеров (24 А320, 15 А321 и 7 А319).