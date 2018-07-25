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Макаров рассказал о Стратегии развития Петербурга до 2035 года
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Макаров рассказал о Стратегии развития Петербурга до 2035 года 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге примут Стратегию социально-экономического развития города до 2035 года. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в парламент губернатором северной столицы Георгием Полтавченко.
Документ станет преемником первой городской стратегии, рассчитанной до 2030 года и принятой в 2014 году.
По словам председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова, действующая Стратегия до 2030 года уже успела доказать свою эффективность: в Петербурге значительно укрепилась материальная база здравоохранения, образования и учреждений социальной сферы, мощное развитие получила транспортная инфраструктура, продолжается стабильный рост экономики.
«Стратегия на перспективный период до 2035 года должна быть выстроена на основании глубокого анализа проделанной работы, — уверен Макаров. — В предложенном проекте ставятся перспективные цели по развитию промышленного сектора города, притоку инвестиций и улучшению качества жизни петербуржцев. Новый документ закладывает среднегодовые темпы роста индекса физического объема валового регионального продукта на уровне 3-4% в 2017-2020 годах, и 5% в период с 2021 до 2035 года».
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