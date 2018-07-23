Начался демонтаж старой гидроизоляции на Мызинском мосту

Подрядчик приступил к разборке керамзитобетона, цементобетона и демонтажу старой гидроизоляции на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде, сообщил заместитель главы администрации города Анатолий Молев

По его словам, на переправе отфрезеровано более 13 тысяч квадратных метров асфальтобетона, суточные планы работ выполняются на 100%. В среднем в сутки на объекте работают 75 человек. 23 июля на освобожденных от защитного слоя участках начнется бетонное укрепление полотна.

Работы на Мызинском мосту начались 9 июля, в этом году планируется отремонтировать проезжую часть. На эти цели из городского и областного бюджетов выделено около 408,5 млн рублей. Мэр города Владимир Панов ранее сообщал, что срок ремонта может быть сокращен.

«Пока планируется завершить работы в начале октября, но помните, зимой мы уже ремонтировали мост. И тогда планировали один срок, но благодаря совместным усилиям подрядчиков, администрации города и области удалось сократить срок ремонта до незначительного», — сказал глава города.