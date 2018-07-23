Ещё
Начался демонтаж старой гидроизоляции на Мызинском мосту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Начался демонтаж старой гидроизоляции на Мызинском мосту 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Подрядчик приступил к разборке керамзитобетона, цементобетона и демонтажу старой гидроизоляции на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде, сообщил заместитель главы администрации города Анатолий Молев.
По его словам, на переправе отфрезеровано более 13 тысяч квадратных метров асфальтобетона, суточные планы работ выполняются на 100%. В среднем в сутки на объекте работают 75 человек. 23 июля на освобожденных от защитного слоя участках начнется бетонное укрепление полотна.
Работы на Мызинском мосту начались 9 июля, в этом году планируется отремонтировать проезжую часть. На эти цели из городского и областного бюджетов выделено около 408,5 млн рублей. Мэр города Владимир Панов ранее сообщал, что срок ремонта может быть сокращен.
«Пока планируется завершить работы в начале октября, но помните, зимой мы уже ремонтировали мост. И тогда планировали один срок, но благодаря совместным усилиям подрядчиков, администрации города и области удалось сократить срок ремонта до незначительного», — сказал глава города.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
СМИ: Олега Сорокина могут перевести в общую камеру СИЗО-1 Иван Носков возглавил совет директоров АО «Теплоэнерго» Народное голосование стартовало на портале «Команда правительства»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину66
Россияне взбунтовались из-за нового налога148
Дачники будут жить по новым правилам133
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор375
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет14
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение