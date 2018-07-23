Пекарь-тестомес из Шахуньи предстанет перед судом за испорченный котел

Пекарь-тестомес заплатит 94 тысячи рублей за испорченный котел в поселке Вахтан Шахунского района. Об этом сообщается на сайте Шахунского районного суда.

Согласно информации, 15 марта текущего года пекарь-тестомес, в чьи обязанности входил замес теста, составление рецептуры хлебобулочных изделий, а также введение технологического процесса и укладки изделий в тару, растопила котел, но не включила центробежный насос, необходимый для корректной работы оборудования.

В результате действий сотрудника котел сгорел. Оборудование не подлежало восстановлению. Сумма причиненного ущерба составила 94 тысячи рублей.

Гражданское дело о возмещении ущерба направлено в суд.