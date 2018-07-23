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Пекарь-тестомес из Шахуньи предстанет перед судом за испорченный котел
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Пекарь-тестомес из Шахуньи предстанет перед судом за испорченный котел 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Пекарь-тестомес заплатит 94 тысячи рублей за испорченный котел в поселке Вахтан Шахунского района. Об этом сообщается на сайте Шахунского районного суда.
Согласно информации, 15 марта текущего года пекарь-тестомес, в чьи обязанности входил замес теста, составление рецептуры хлебобулочных изделий, а также введение технологического процесса и укладки изделий в тару, растопила котел, но не включила центробежный насос, необходимый для корректной работы оборудования.
В результате действий сотрудника котел сгорел. Оборудование не подлежало восстановлению. Сумма причиненного ущерба составила 94 тысячи рублей.
Гражданское дело о возмещении ущерба направлено в суд.
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