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Фонтан откроют в Дедовске летом 2019 года
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Фонтан откроют в Дедовске летом 2019 года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Новый фонтан откроют в подмосковном Дедовске летом 2019 года, сейчас большой популярностью пользуется фонтан в Истре, сообщил руководитель администрации городского округа Истра Андрей Дунаев.
«В Дедовске к чемпионату мира (по футболу — ред.) провели благоустройство. Сейчас готовим проект фонтана. Планируем летом следующего года его открыть. Хочу пригласить в начале сентября в Дедовск, вы увидите совершенно другой город», — сказал Дунаев в ходе отчета перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Он отметил, что в муниципалитете ведется активное благоустройство. Большой популярностью пользуется фонтан в Истре.
«Жители замечают и благоустройство, и создание новых элементов, общественных пространств», — заключил Дунаев.
Ранее Воробьев поручил властям Истры обратить особое внимание на освещение муниципалитета, благоустройство, а также сопровождение строительства переезда около Дедовска.
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