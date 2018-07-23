Фонтан откроют в Дедовске летом 2019 года

Новый фонтан откроют в подмосковном Дедовске летом 2019 года, сейчас большой популярностью пользуется фонтан в Истре , сообщил руководитель администрации городского округа Истра Андрей Дунаев

Андреем Воробьевым. «В Дедовске к чемпионату мира (по футболу — ред.) провели благоустройство. Сейчас готовим проект фонтана. Планируем летом следующего года его открыть. Хочу пригласить в начале сентября в Дедовск, вы увидите совершенно другой город», — сказал Дунаев в ходе отчета перед губернатором Московской области

Он отметил, что в муниципалитете ведется активное благоустройство. Большой популярностью пользуется фонтан в Истре.

«Жители замечают и благоустройство, и создание новых элементов, общественных пространств», — заключил Дунаев.

Ранее Воробьев поручил властям Истры обратить особое внимание на освещение муниципалитета, благоустройство, а также сопровождение строительства переезда около Дедовска.