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Жители посёлка под Воронежем требуют снести непригодный для жилья барак
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Жители посёлка под Воронежем требуют снести непригодный для жилья барак 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Местная администрация не видит проблемы и хочет отремонтировать здание. Стены треснули, а полы сгнили. Штукатурка и обои отваливаются, электропроводка периодически горит. Такие условия для обитателей барака в посёлке Опытной станции ВНИИК Хохольского района — норма жизни. Отопления нет, зимой люди обогреваются газом и электричеством. А это уже грозит тем, что деревянный барак того и гляди загорится. Но самое пугающее, это крыша, которая при сильном ветре имеет свойство подпрыгивать.
— Она поднимается и опускается очень массивно, ну думаешь, сейчас взлетит эта крыша. В доме грибок, полы лежат на земле, фундамента никакого нет, отлива нет, откоса нет, всё льётся под дом и дом гниёт, — жалуется местная жительница. Барак построили в 1962 году. Как рассказывают его обитатели, когда-то это было летнее общежитие для студентов, которые приезжали на полевые работы. Жить в таких условиях невозможно, считают люди, но в поселковой администрации рассудили иначе. Специальная комиссия не признала дом аварийным и непригодным для жилья. Его будут ремонтировать за счёт средств Фонда капитального ремонта. Жильцы барака ремонта не хотят и обещают продолжить борьбу за его снос.
— Все виды, включённые как возможные к исполнению фондом капитального ремонта, они здесь присутствуют, вплоть до замены входных дверей подъездных, проведение отмостки, ремонт цоколя, фундамента и так далее, говорит, глава поселения Николай Канищев.
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