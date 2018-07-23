Для работ по спутниковой системе «Сфера» могут создать молодежное КБ

"Мы подумаем, как, может, вообще создать молодежное КБ и включить его в эту работу. То есть какие-то отдельные приборы они могут взять на себя, какие-то решения, расчеты могут взять на себя", — сказал Рогозин в ходе посещения образовательного центра «Сириус» в Сочи, добавив, что обсуждал эту тему с руководителем центра Еленой Шмелевой

Кроме того, Рогозин предложил воспитанникам «Сириуса» проанализировать космические снимки тех регионов России , в которых активно развиваются перевозки с помощью вертолетной техники и составить навигационную карту слабозаметных визуально препятствий.

"Высоковольтные линии, провода… Еще раз посмотреть эти снимки, выявить на них все линии ЛЭП, все высоты, увидеть иные сооружения, мачты, антенны, это все перевести на язык цифры и ввести в те системы, которыми пользуются российские вертолетчики. Если «Сириус» это сделает, а это точно они потянут, это будет огромное благо, ребята внесут огромный вклад в спасение жизней пилотов и экипажей вертолетов, а также малой авиации", — добавил глава Роскосмоса.