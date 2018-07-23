Сотрудники ГИБДД в Вологодской области помогли беременной женщине доехать до родильного дома

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Сотрудники МУ МВД России «Щелковское» и общественники присоединились к акции «Каникулы с Общественным Советом»

В Воронежской области полицейские в оздоровительных лагерях проводят мероприятия с подростками, состоящими на учетах в системе профилактики

В детском оздоровительном лагере «Дружба» в Хакасии прошел день дорожной безопасности