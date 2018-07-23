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Сотрудники ГИБДД в Вологодской области помогли беременной женщине доехать до родильного дома
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Сотрудники ГИБДД в Вологодской области помогли беременной женщине доехать до родильного дома 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Вологда.рф
На 15-м километре автодороги Вологда — Ростилово на территории Вологодского района сотрудники ДПС остановили автомашину, которая двигалась с высокой скоростью, не соблюдая безопасной дистанции. Из иномарки выбежал взволнованный водитель. Он сказал полицейским, что у его беременной супруги, которая находилась в салоне автомобиля, уже отошли воды.
Движение транспорта на трассе было затруднено. Старший наряда — инспектор ДПС лейтенант полиции Роман Худяков незамедлительно принял решение сопроводить автомобиль до родильного дома, по пути сообщив о ситуации в дежурную часть. Уже через 10 минут благодаря умелым и оперативным действиям сотрудников ГИБДД женщина была доставлена в роддом, где и появился на свет здоровый малыш.
На выписку новорожденного сотрудники ДПС приехали с цветами и подарками. Сергей и Ирина Сорокины были очень рады такому визиту и от души поблагодарили полицейских за помощь.
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