Ещё
Дорожные полицейские встречали с цветами малыша и маму, которой помогли добраться до роддома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дорожные полицейские встречали с цветами малыша и маму, которой помогли добраться до роддома 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Семейная пара возвращалась из Вологодского района, когда у женщины начались схватки. Добраться вовремя до родильного дома по загруженной трассе новоиспеченные родители смогли благодаря полицейским.
Сотрудники ДПС на трассе Вологда — Ростилово заметили автомобиль, который двигался с повышенной скоростью, не соблюдая безопасной дистанции. На требование полицейских остановиться, водитель затормозил и тут же попросил помощи. Он пояснил: в его машине находится беременная жена, у которой уже отошли воды, и мужчина очень боится, что добраться по пробкам до роддома они не успеют.
Тогда инспекторы решили сопровождать автомобиль до самого роддома, чтобы избежать задержек в пути. Благодаря этому уже через 10 минут вологжанку доставили в медучреждение на ул. Пирогова. Через некоторое время в родильном зале на свет появился мальчик.
На выписку малыша сотрудники ДПС приехали с цветами и подарками. А родители еще раз поблагодарили полицейских за помощь.
Вологда.рф: последние новости
100 вопросов для Мэра. Сотрудники ВОЗМ встретились с городскими властями на своей площадке Длинные майские каникулы ждут россиян в 2019 году Вологжанин вспомнил о крупном долге перед посадкой в самолет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину67
Россияне взбунтовались из-за нового налога160
Дачники будут жить по новым правилам133
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет15
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор377
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение