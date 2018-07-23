Дорожные полицейские встречали с цветами малыша и маму, которой помогли добраться до роддома

Семейная пара возвращалась из Вологодского района, когда у женщины начались схватки. Добраться вовремя до родильного дома по загруженной трассе новоиспеченные родители смогли благодаря полицейским.

Сотрудники ДПС на трассе Вологда — Ростилово заметили автомобиль, который двигался с повышенной скоростью, не соблюдая безопасной дистанции. На требование полицейских остановиться, водитель затормозил и тут же попросил помощи. Он пояснил: в его машине находится беременная жена, у которой уже отошли воды, и мужчина очень боится, что добраться по пробкам до роддома они не успеют.

Тогда инспекторы решили сопровождать автомобиль до самого роддома, чтобы избежать задержек в пути. Благодаря этому уже через 10 минут вологжанку доставили в медучреждение на ул. Пирогова. Через некоторое время в родильном зале на свет появился мальчик.

На выписку малыша сотрудники ДПС приехали с цветами и подарками. А родители еще раз поблагодарили полицейских за помощь.