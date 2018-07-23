Будущие выборы на Украине выиграют те, у кого есть карманные армии

Сергей Слободчук участвовал в качестве политтехнолога во всех последних избирательных кампаниях. В последнее время в политических кругах Украины известно, что он консультирует ряд оппозиционных режиму Порошенко политиков.

В интервью изданию Украина.ру Слободчук приоткрыл многие технологические тайны украинской политики.

— Политсезон на Украине закончился, можно подвести итоги. С чем из него вышли власть и оппозиция, плюсы и минусы?

— Власть сейчас, по итогам этого политического сезона, я бы сказал, усилила монополизацию. Мы знаем, что под занавес политсезона разогнали вооруженные формирования на Донбассе, начали слегка прессовать радикальные формирования в Киеве…

Единственная проблема власти — внешняя ситуация, когда есть критика со стороны Запада, со стороны структур Сороса. Критика фигур во власти, курса политического и т.д. Эта критика вызвана тем, что власть не выполняет какую-то политическую повестку иностранных групп влияния, а не тем, что она не реализует интересы Украины. Интересы Украины и требования Запада тут никак не пересекаются.

Власть на самом деле сильна у нас как никогда сейчас. Она контролирует суды, она контролирует Верховную Раду , она контролирует исполнительную власть полностью…

Более того, власть частично контролирует и оппозицию. Она контролирует часть «Оппозиционного блока», через договорённости с Ахметовым полностью арендовали фракцию «Радикальной партии» Олега Ляшко , имеет там контрольный пакет. И эти группы депутатские, «Воля народа» и так далее — они голосуют в унисон со властью, когда надо.

— А кто на Украине оппозиция?

— У нас две оппозиции по факту, две абсолютно разные группы. Во-первых, оппозиция вроде «Батькивщины» Юлии Тимошенко, вроде «Радикальной партии» Ляшко — я бы их определил как «оппозиция Майдана к Майдану». По сути дела, разница в том, что у одних есть допуск к кормушке, у Блока Петра Порошенко и «Народного фронта», а у других нет. Во всем остальном разницы никакой, и это даже в их риторике видно.

Во-вторых, есть оппозиция тех, кто выступает против Майдана, против внешнего управления, против неолиберального курса. Из них самые лучшие позиции сейчас у «Оппозиционного блока». Самые лучшие позиции, потому что они имеют представительство в парламенте. Но, по сути дела, «Оппозиционный блок» с оппозиционными задачами не справляется. Можно перечислить массу ситуаций, когда они, например, не голосовали за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова , не голосовали за отставку Арсения Яценюка в 2016 году. И так далее, можно долго перечислять.

Оппозиция не может так действовать, она должна предлагать альтернативу провластному курсу. Если она альтернативу не предлагает, как бы она не называлась, какими бы лозунгами не прикрывалась, какими бы георгиевскими ленточками не обвешивалась — это не оппозиция. Это спарриног-партнер, это подтанцовка у власти и подпевка у власти. Оппозиционность «Оппоблока» к проводимому властью политическому курсу — на словах, хотя там есть какая-то часть идейных.

Но понятно, если оппозиция не выполняет свою задачу, то избиратель в таких оппозиционерах разочаровывается, это нормальная ситуация. Именно поэтому на этом поле начали развиваться такие проекты, как «За життя» («За жизнь») Вадима Рабиновича , именно поэтому на этом поле существует такой игрок как «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука . Именно поэтому там появляются и более мелкие проекты, которые играют и на оппозиционных лозунгах, но, в то же время, претендуют на то, чтобы занять какую-то идейную нишу — вроде партии «Социалисты» и т.д. На самом деле достаточно много таких мелких партий, играющих на этом поле. Хотя, честно говоря, толку от них пока мало.

— Значит, настоящей оппозиции, на которую могли бы рассчитывать те, кто недоволен ситуацией в стране, в организационном оформлении пока что нет?

— Скажем так, такая оппозиция сейчас готовится на следующих парламентских выборах прийти в Раду. Пока эти настоящие оппозиционные силы представлены в парламенте ситуативно и минимально — там есть квота Медведчука в «Оппозиционном блоке», есть Рабинович и Мураев, которые демонстрируют другую линию поведения. Но, повторю, такие силы там представлены минимально.

Сергей Слободчук украинский эксперт политолог

— Однако ситуация может измениться после выборов?

— Если получится…

— Избирательная кампания фактически уже началась. Регулярно публикуются рейтинги, которые, скажем так, иногда удивляют… Например, взлет Гриценко или присутствие Зеленского и Вакарчука вызывает вопросы. Можно ли этим рейтингам верить, как ориентироваться избирателю?

— Понятно, что нынешние рейтинги, которые сейчас публикуются, они — фейковые, в основной своей массе. Потому что ну не может шоумен Зеленский, который не сделал ни одного политического заявления, иметь рейтинг. Не может Вакарчук, который сам не определился еще, будет ли участвовать или нет — и вдруг у него какой-то рейтинг. Это сплошь фальшивые рейтинги. Вакарчук и Зеленский — фигуры, которые раскручивает власть.

— Но зачем?

— Если убираем завтра Вакарчука и Зеленского, то Пётр Порошенко с пятого-шестого-седьмого места перемещается на третье автоматически. Если, скажем, сейчас его предъявить на третьем месте, возникнут вопросы, откуда у него такой рейтинг, когда власть уже ненавидят. А если он сейчас на шестом-седьмом месте, а впереди какие-то фейковые товарищи, их можно вынести из рейтинга, потому что их, по сути, нет — и подтянуть Порошенко наверх…

Гриценко — эту фигуру «накачивает», скажем так, консорциум олигархов, чтобы то ли разменять, то ли как-то продать под выборы. Поэтому ему накачивают рейтинг.

А Вакарчук и Зеленский выполняют в данном случае функцию отвлечения. Пока все обсуждают их появление в рейтингах, мало кто обращал внимание на то, что у непарламентского политика, у которого нет своей структуры, нет никаких ярких заявлений, нет никаких ярких событий и акций — и у него вдруг, ни с того, ни с сего, вырос рейтинг. Такого не бывает. Как человек, который в свое время наращивал рейтинги самым разным политикам, могу сказать, что из ниоткуда это не берётся. Рейтинг Гриценко специально «натягивают», возможно, для того, чтобы впоследствии «разменять» на кого-то из фаворитов президентской кампании.

Партия «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко

— Как же его можно будет «разменять»?

— «Разменять» в том плане, чтобы получить, например, преференции на уровне избирательных комиссий. Или он может заявить о своей поддержке кого-то из фаворитов, снять свою кандидатуру перед первым туром в пользу Порошенко или Тимошенко.

Пока ситуация выглядит так: во-первых, с помощью купленной социологии «накачивается» рейтинг Гриценко, во-вторых, под него пытаются создать в регионах агитационную и партийную структуру. А потом, ближе ко дню голосования, посмотрят, как это всё конвертировать.

— Но сразу возникает вопрос: можно ли в таких условиях рассчитывать на честные и прозрачные выборы?

— Рассчитывать на честные выборы нельзя. Почему Порошенко, Тимошенко и прочие политики так соревнуются между собой? Да чтобы получить поддержку Запада, получить «ярлык». Если Запад их поддержит и закроет глаза на то, что будет происходить на выборах, то можно будет фальсифицировать, можно будет покупать голоса…

И совсем будет другая картина, если Запад и Кремль не закроют глаза и объявят, что выборы не были честными…

Потому что мы понимаем, что сейчас власть будет выигрывать только путём фальсификаций. И, по большому счёту, им (власть имущим — прим. ред.), пользуясь блатной терминологией, до фени, какие там рейтинги. Рейтинги нарисуют купленные члены комиссий, как это было в Киеве в 2015 году на выборах Киеврады. Нарисуют члены комиссий, скупят штабы голоса, перетасуют бюллетени из одной пачки в другую, нарисуют заранее какие надо протоколы и так далее.

— Интересная получается картинка выборов…

— Более того. Идея ряда провластных олигархов заключается в том, чтобы с помощью вооружённых формирований контролировать участки, уже делаются соответствующие карты, чтобы в день голосования эти участки были взяты под контроль. А там они уже скажут, какие результаты надо рисовать.

Почему так важно, чтобы «Народный фронт» побежал к Тимошенко? Казалось бы, внешне, рассуждает обыватель, рейтинг у «НФ» нулевой, кому они нужны? Но дело в том, что у «Народного фронта» есть свои парамилитарные формирования — вот в чём проблема. У министра внутренних дел (Арсена Авакова — ред.) — свои, у спикера Рады (Андрея Парубия — ред.) — свои…

Поэтому получится что: власть выведет свои парамилитарные формирования на участки, чтобы их контролировать — а тут вдруг появляются отряды в два раза более многочисленные. Отряды, подчиняющиеся «Народному фронту», который — вместе с Тимошенко. И говорят: нет, ребята, вы неправильно посчитали, тут у нас выигрывает Тимошенко.

Юлия Тимошенко

Вот почему это настолько важно. Сейчас ресурс «Народного фронта» — это не просто админресурс, часть исполнительной вертикали. Это еще и парамилитарные формирования как раз. И если они («Народный фронт» — ред.) к Тимошенко прибьются, скажем так, если они договорятся, то эти парамилитарные формирования могут сыграть решающую роль в день голосования.

— А что может противопоставить нынешняя власть?

— Получается, что у власти нет сопоставимого ресурса. Чиновники будут колебаться, бояться, ждать — чья возьмёт? Точно так же будет вести себя полиция. А если говорить о парамилитарных структурах, то тут ещё очень большой вопрос: где-то выигрывают провластные структуры, а где-то — выигрывает Тимошенко.

— За кого же в таких условиях голосовать Юго-Востоку? Там вряд ли готовы отдать голоса хоть за Порошенко, хоть за Тимошенко…

— Не только Юго-Востоку. Если взять, например, результаты одного из исследований группы «Рейтинг», то видим охват избирателей. Они опрашивали сто человек, из них свое мнение высказали только 65. То есть, мы видим две трети картины — дай Бог. Если бы эти люди поддерживали власть — тогда чего им бояться? Они бы своё мнение сказали. Значит, они власть не поддерживают. Получается, до трети избирателей настроены против власти, но своё мнение высказывать не будут.

— Вероятно, во власти это понимают?

Власть будет работать на снижение явки. Она уже этим, в принципе, начала заниматься, выдвигая шоуменов, клоунов, придурков, городских сумасшедших… Можно вспомнить 2008 год, выборы в Киевсовет, 2015 год. Избиратель посмотрел на кунсткамеру, дунул, растёр, сказал: я не пойду участвовать в этом цирке. А власти того и надо, ей нужна максимально низкая явка. Во-первых, большое количество бюллетеней остаётся для того, чтобы фальсифицировать результаты, во-вторых, своего-то избирателя они на участки приведут, потому что голоса куплены и так далее. А члены комиссий могут фальсифицировать и без избирателей.

Второй тур выборов на Украине

— Но если явка будет высокая?

— На самом деле, ресурс у «антимайданной» оппозиции очень велик. Новые проекты пока слабые, и «Оппозиционный блок» сейчас выступает в роли «рака на безрыбье», у него тоже шансы есть, как это ни странно. Если бы у нас было несколько мощных оппозиционных партий, то его бы порвали, а сейчас шансы есть, даже при такой двурушнической позиции.

Ключевой момент сейчас для любого проекта — есть ли своя агитационная сетка и хорошая партийная структура по регионам. Чтобы разносить листовки, организовывать встречи с избирателями — если такой сетки нет, то нет и шансов, какой бы рейтинг не показывала социология. Да любой! На местах просто людей запугают, они не придут голосовать, тогда сфальсифицируют результаты, перекупят членов комиссий и наблюдателей…

Поэтому те, кто всерьёз нацелен на попадание в Верховную Раду, должны тратить деньги не на биг-борды и рекламу, а на создание агитационной сети. Что касается «Оппозиционного блока», то это по-своему уникальный проект.

— И в чём его уникальность?

— По большому счёту, всё равно, что они делают, поскольку это грамотный маркетинговый проект. В чём он заключается. Во-первых, это лозунги, нацеленные на оппозиционные Майдану аудиторию, на бывших избирателей Партии регионов.

Сергей Левочкин, Курт Волкер, Юрий Бойко

И не зря американцы фотографируются (с руководителями «Оппоблока» — ред.). Они дают власти понять: должна быть в Верховной Раде оппозиция, просто чтобы саму же власть не обвиняли в полной монополизации. А эта оппозиция — власти не враг, всегда поможет, когда надо.

И «Оппозиционный блок», зная, что у него такая поддержка и гарантированное прохождение в Верховную Раду, работает на оппозиционных лозунгах, окучивает оппозиционный электорат. Который, в конечном счете, голосует за «подтанцовку» у власти.

— И последний вопрос. По итогам встречи президентов России и США Путина и Трампа высказывают в Киеве самые разные версии: одни говорят, что Трамп «разменял» Украину, другие решительно возражают… Но интересует вот что: если Путин и Трам действительно наладят отношения — можно ли рассчитывать на достижение мира на востоке Украины в обозримой перспективе?

— Конечно, мы можем только догадываться, о чем на самом деле говорили президенты. Но есть определённые симптомы. Так, на совместной пресс-конференции прозвучал тезис, что Минские соглашения остаются основной платформой для решения проблемы конфликта.

И если Путин и Трамп негласно договорились о чем-то относительно проблемы Донбасса, то эти договорённости можно протестировать. Каким образом? Посмотреть, будет ли выполнен какой-либо пункт Минских соглашений. А какой из пунктов у нас выполняется в последние три с лишним года? Это обмен пленными.

То есть, если достигнуты какие-то договорённости, то мы, скорее всего, увидим в скором времени подвижки в вопросе массового обмена пленными, тем более, что подготовительная работа Медведчуком давно проделана.