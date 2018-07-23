За полгода костромичи направили в Банк России почти 400 жалоб 

Банк России за 6 месяцев получил от костромичей 376 обращений. Более 200 из них связаны с жалобами на работу кредитных организаций, сообщает ГУ Банка России по ЦФО.
Почти 40 процентов жалоб связаны с потребительским кредитованием. Банки навязывают клиентам дополнительные услуги, отказываются реструктурировать или рефинансировать кредит. Возникают проблемы и с возвратом просроченной задолженности по имеющемуся кредиту.
Более 170 жалоб поступило на некредитные финансовые организации. Как и прежде, много претензий по ОСАГО. Несмотря на это, количество недовольных услугой по оформлению ОСАГО снижается.
38 жалоб пришлось на микрофинансовые организации.
В Банке России действует Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. Активная обратная связь от костромичей помогает своевременно выявлять проблемы региональных финансовых структур и оперативно их решать. Если ваши финансовые права нарушены, отправьте жалобу в Банк России. Самый удобный способ: написать обращение через интернет-приемную Банка России, — отмечает управляющий Отделением по Костромской области ГУ Банка России по ЦФО Алексей РЫБАЧЕНОК.